Stand: 25.06.2022 13:45 Uhr Zwei Sanitäter bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt

In Northeim ist ein Rettungswagen am frühen Morgen gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Sudheim und Northeim, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rettungswagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Rettungswagen auf die Seite geschleudert. Sowohl der 28 Jahre alter Fahrer aus Northeim, als auch sein 39 Jahre alter Beifahrer aus der Nachbargemeinde Katlenburg wurden dabei eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und im Anschluss in das Uniklinikum Göttingen eingeliefert. Die Bundesstraße 3 war mehrere Stunden lang gesperrt.

