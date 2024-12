Stand: 03.12.2024 10:48 Uhr Zug im Harz entgleist: Bahnhof Herzberg gesperrt

Im Bahnhof von Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) ist ein Güterzug entgleist. Der Zug mit Drehgestell war am Montagabend nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. Die Ursache werde noch geklärt. Fahrgäste waren nicht betroffen und der Zugführer wurde nicht verletzt, heißt es. Die Aufräumarbeiten laufen. Der Herzberger Bahnhof bleibt laut einer Bahnsprecherin voraussichtlich den gesamten Dienstag gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr durch Busse ist eingerichtet worden. Die Züge zwischen Braunschweig und Herzberg enden bzw. beginnen in Gittelde (Landkreis Göttingen). Außerdem kommt es auf der Strecke zwischen Göttingen/Bodenfelde und Nordhausen zu Problemen. Laut Bahn beginnen und enden die Züge in Northeim und Walkenried (Landkreis Göttingen). Auch hier ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

