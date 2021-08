XXXLutz-Konzern übernimmt Teile von Goslarer Möbel-Gruppe Stand: 18.08.2021 17:02 Uhr Die XXXLutz-Gruppe übernimmt Teile der Tessner-Gruppe aus Goslar, zu der unter anderem die Roller- und Tejo-Möbelgeschäfte gehören. Damit entsteht in Deutschland ein neuer Möbel-Gigant.

Die EU hat nun nach einem zwei Jahre dauernden Verfahren grünes Licht gegeben: Die XXXLutz-Gruppe kann 50 Prozent der Goslarer Firma übernehmen. Das betrifft unter anderem 125 Filialen von Roller und 20 Tejo-Märkte. Damit entsteht ein neuer Möbel-Gigant. Nach Angaben beider Unternehmen aus dem Jahr 2019, als die Fusionspläne bekannt wurden, sollen die Arbeitsplätze dort langfristig erhalten bleiben. Allein bei der Goslarer Tessner Gruppe - bisher ein reines Familienunternehmen - sind rund 6.000 Menschen beschäftigt.

Übernahme unter Auflagen

Grund für die Fusion sei der verschärfte Wettbewerb, in dem man sich gemeinsam besser behaupten könne, heißt es. Das deutsche Kartellamt stimmte ebenfalls zu, allerdings unter Auflagen. So musste Tessner mehrere Standorte verkaufen: Unter anderem die Tejo Möbel-Discounter in Gifhorn, Goslar und Helmstedt gingen an ein Familienunternehmen in Süddeutschland, alle Mitarbeiter wurden übernommen. Durch die Fusion mit Tessner wird die österreichische XXXLutz-Gruppe mit mehr als 300 Standorten zum größten Möbelhändler Deutschlands. Zu der neuen Gruppe gehören nun neben XXL Lutz und Roller auch die Discounter Tejo, Mömax und Poco.

