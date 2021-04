Stand: 12.04.2021 21:15 Uhr Wolfsburger Ausgangssperre fällt vor Gericht durch

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat mehreren Eilanträgen gegen die coronabedingte Ausgangssperre in Wolfsburg stattgeben. Die Argumentation der Stadt habe die Richter nicht im erforderlichen hohen Maß überzeugt, so ein Gerichtssprecher. Bestätigt wurden dagegen Ausgangssperren in den Landkreisen Peine und Gifhorn. Beide hätten dargelegt, warum gerade eine nächtliche Ausgangssperre erforderlich und verhältnismäßig sei, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, hieß es. Anders im Fall der Stadt Wolfsburg: Dort für das Gericht nicht erkennbar gewesen, dass die Ausgangssperre erforderlich sei, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, so der Sprecher. Seinen Angaben nach gilt die Entscheidung allerdings nur für die Antragsteller, nicht aber für die Allgemeinheit. Die muss sich aber auch nicht mehr lange gedulden: Am Dienstag läuft die Ausgangssperre in Wolfsburg planmäßig aus.

