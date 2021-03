Stand: 22.03.2021 14:18 Uhr Wolfsburg: 30-Jähriger fährt Neuwagen zu Schrott

In Wolfsburg ist ein alkoholisierter 30-Jähriger mit seinem erst drei Wochen alten Auto gegen eine Mauer geprallt. Nach Angaben der Polizei war der Mann zu schnell gefahren und in einer Kurve von der Straße abgekommen. An dem 30.000 Euro teuren Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol ein und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

