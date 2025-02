Stand: 12.02.2025 11:14 Uhr Wegen Bestechlichkeit vor Gericht: Polizist freigesprochen

Das Amtsgericht Gifhorn hat am Dienstag einen Polizisten freigesprochen, der wegen Bestechlichkeit vor Gericht stand. Der Polizist war angeklagt, weil er bei einer Verkehrskontrolle rund 1.200 Euro von einem Autofahrer gefordert haben soll, um ein drohendes Fahrverbot fallen zu lassen. Diesen Vorwurf sah der Richter nicht bestätigt. Dafür habe es zu viele Widersprüche in der Aussage des Hauptzeugen gegeben. Der angeklagte Polizist hatte ausgesagt, er habe helfen wollen und dem Raser einen Weg aufgezeigt, mit einer Zahlung an den Landkreis das Fahrverbot zu umgehen.

