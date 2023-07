Waldbrand im Harz: Großeinsatz für Feuerwehr in Bad Sachsa Stand: 08.07.2023 09:52 Uhr Großeinsatz für die Feuerwehr im Harz: Aufmerksame Anwohner haben in der Nacht einen Waldbrand auf dem Ravensberg bei Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) gemeldet. 170 Einsatzkräfte, Drohnen und ein Löschflugzeug waren im Einsatz.

Gegen 0.30 Uhr lösten Augenzeugen den Alarm aus. Der Ravensberg - ein beliebtes Ausflugsziel in der Region - ist von der Innenstadt Bad Sachsas aus gut zu sehen. Das Feuer hatte eine Fläche von ein bis zwei Hektar erfasst, sagte Stadtbrandmeister Stefan Keil dem NDR Niedersachsen am Samstagmorgen. Herausfordernd für die Einsatzkräfte war demnach, dass ein Abschnitt eines Steilhangs in Brand geraten war. Das starke Gefälle und eine große Menge an Totholz erschwerten den Zugang für die Einsatzkräfte.

Waldbrand am Ravensberg: Drohnen und Löschflugzeug im Einsatz

Die Feuerwehr setzte zunächst Strahlrohre und Wasserwerfer von Fußwegen aus ein, um den Brand zu anzugreifen. Zusätzlich wurde ein Löschflugzeug aus dem Landkreis Harz angefordert, um den unzugänglichen Mittelbereich des Feuers mit Wasser zu bedecken. Mit Drohnen überwachte die Feuerwehr den Einsatz aus der Luft. Am Samstagmorgen war das Feuer weitgehend gelöscht, der Einsatz auch des Löschflugzeugs dauerte allerdings an, um den trockenen Boden zu durchfeuchten und mögliche Glutnester zu löschen.

Glück im Unglück: Schnelle Alarmierung verhindert Schlimmeres

Glücklich war letztlich, dass der Brand schnell gemeldet wurde und die Feuerwehr so schnell vor Ort war. "Wir hatten von Anfang an Drohnen im Einsatz", sagte Einsatzleiter Keil. Wäre das Feuer später in der Nacht ausgebrochen, wäre es wohl nicht so schnell bemerkt worden. Dann hätte der Brand ein weit größeres Ausmaß erreichen können. Zur Ursache gab es am Samstagmorgen noch keine Angaben.

Veranstaltungen nach Waldbrand am Ravensberg abgesagt

In Folge des Brandes musste der für heute geplante Märchentag im Märchengrund Bad Sachsa abgesagt werden. Der Märchengrund liegt am Fuße des Ravensberges nur wenige Hundert Meter vom Brand entfernt. Auch die Ferienpassaktion für Kinder, die heute bei der Feuerwehr in Bad Sachsa stattfinden sollte, muss verschoben werden.

