Vier Verletzte bei Brand in psychiatrischer Klinik in Rosdorf Stand: 30.03.2024 13:32 Uhr Nach dem Feuer in einem psychiatrischen Krankenhaus bei Göttingen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Drei Patienten und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

Das Feuer war am Freitagnachmittag in einem Wirtschaftsgebäude des Asklepios-Fachklinikums in Rosdorf ausgebrochen. Betroffen waren unter anderem die Küche und der Speisesaal, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Am Abend sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Das Gebäude wurde durch das Feuer schwer beschädigt, der Dachstuhl stürzte ein.

Patienten waren nicht in dem Gebäude untergebracht

Patientenzimmer waren laut Angaben der Feuerwehr in dem betroffenen Gebäude nicht untergebracht. Weil die Klinik auf diverse Gebäude verteilt ist, wurde sie laut Feuerwehr auch nicht evakuiert. Allerdings sei es zu einer "extremen Rauchentwicklung" gekommen. Drei in benachbarten Gebäude untergebrachte Patienten erlitten in der Folge Rauchgasvergiftungen. Im Rahmen des Einsatzes verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann: Dieser zog sich eine Fußverletzung zu, so die Polizei.

