Vermisste 15-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld ist wieder da Stand: 19.04.2025 17:30 Uhr Eine vermisste Jugendliche aus Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist laut Polizei wieder in der Obhut ihrer Eltern. Sie hatte am Morgen des 9. April das Haus verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

Die Jugendliche sei wohlbehalten zurück, teilte die Stadt Clausthal-Zellerfeld am Samstagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Polizei Goslar bestätigte dies auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Demnach sei die Jugendliche wohlauf und befinde sich wieder in der Obhut ihrer Eltern. Sie hatte sich den Angaben nach zuvor selbst telefonisch bei ihnen gemeldet und um Abholung gebeten. Weitere Angaben zu ihrem Verschwinden konnte die Polizei zunähst nicht machen. Die 15-Jährige hatte am Tag ihres Verschwindens gegen 6.30 Uhr mit ihrem Hund das Haus verlassen. Danach fehlte von ihr jede Spur.

