Verfolgungsfahrt in Helmstedt: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei

In Helmstedt hat sich ein minderjähriger Autofahrer mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten die Beamten in der Nacht zu Montag zunächst das Auto kontrollieren. Der Autofahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizei und floh mit hoher Geschwindigkeit durch die Helmstedter Innenstadt und teilweise über die Autobahn. Mehrere Streifenwagen versuchten, den Wagen zu stoppen. Als die Polizei das Auto schließlich anhielten, stellte sich heraus, dass die drei Insassen des Fahrzeuges minderjährig waren und der 16 Jahre alter Fahrer zudem unter Drogeneinfluss stand. Nach Angaben der Polizei hatten sie von einem Familienmitglied eines Insassen den Schlüssel für das Auto gestohlen. Nach einer Blutentnahme brachte die Polizei den 16-Jährigen zu seinen Eltern, gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

