Stand: 25.10.2024 09:51 Uhr Vandalismus in Braunschweig: 20 Fahrzeuge mit Farbe besprüht

In Braunschweig kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Vorfall von Vandalismus: Unbekannte Täter besprühten in der Kramerstraße, Ekbertstraße und Am alten Bahnhof laut Polizei insgesamt 20 geparkte Fahrzeuge mit weißer Lackfarbe. Ein Spaziergänger habe demnach gegen 00.50 Uhr die frische Farbe entdeckt und die Polizei informiert. Der Schaden wird von den Beamten auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat mehrere Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch weitere Fahrzeughalter, deren Autos möglicherweise beschädigt wurden, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476 31 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig