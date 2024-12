Stand: 28.12.2024 20:10 Uhr Unfall mit zwölf Fahrzeugen auf A7 - mehrere Leichtverletzte

Ein Dutzend Fahrzeuge sind am Samstagabend in einen Unfall auf der Autobahn 7 im Landkreis Göttingen verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren nach bisherigen Erkenntnissen auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlusstelle Hedemünden zwölf Fahrzeuge an einer Massenkarambolage beteiligt. Es gebe eine größere Anzahl Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Die A7 musste Richtung Kassel gesperrt werden. Zur Ursache der Unfallserie und zur Zahl der Verletzten machte die Polizei am Samstag keine näheren Angaben.

