Stand: 02.08.2021 14:40 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Helmstedt

In Helmstedt haben unbekannte Täter am Sonntagabend einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei hatten sie zunächst ein Fenster aufgebrochen, um in die Einkaufspassage Magdeburger Berg zu gelangen. Danach sprengten sie den Geldautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten mit Bargeld. Über eine Notausgangstür in Höhe des Mitarbeitereingangs flüchteten sie. Die Höhe der erbeuteten Summe ist unklar. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Magdeburger Tor/Magdeburger Berg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 521-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.08.2021 | 15:00 Uhr