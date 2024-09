Stand: 03.09.2024 10:43 Uhr 17-Jähriger stirbt nach Sturz von Aussichtsplattform im Harz

Im Harz ist ein Jugendlicher am Sonntagnachmittag in den Tod gestürzt. Laut Polizei war der 17-Jährige am Hexentanzplatz in Thale (Sachsen-Anhalt) über das Geländer einer Aussichtsplattform geklettert und rund 40 Meter tief gefallen. Zeugen verständigten die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Die Leiche wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers geborgen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus.

