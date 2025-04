Stand: 23.04.2025 16:37 Uhr Täter nach Banküberfall in Peine auf der Flucht

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bank in Peine fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Bisher fehle von ihnen jede Spur. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, hatten zwei maskierte und mit Schusswaffen bewaffnete Männer am Dienstagnachmittag in der Bankfiliale Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Räuber flohen anschließend zu Fuß, danach habe sich ihre Spur verloren. Die Beschäftigten und Kunden, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Peiner Sparkasse aufhielten, blieben den Angaben zufolge unverletzt. Anfang April erst hatten zwei maskierte und bewaffnete Männer eine Sparkasse in Hildesheim überfallen. Auch sie flohen zu Fuß.

