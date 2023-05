Stand: 02.05.2023 12:02 Uhr Seltene Blüte: Titanwurz begeistert in Göttingen

Im Alten Botanischen Garten der Universität Göttingen hat die Titanwurz (Amorphophallus titanum) geblüht. Spontan fanden sich hunderte Besucher ein, um die faszinierende Blüte zu sehen und zu fotografieren. Am Montag bildete sich eine lange Schlange mit einer Wartezeit von rund 45 Minuten. Der Botanische Garten verlängerte seine Öffnungszeit vorübergehend bis Mitternacht. Denn die Titanwurz ist eine seltene und außergewöhnliche Pflanze, die nur alle paar Jahre für kurze Zeit blüht. Die Blüte ist von beeindruckender Größe und verströmt einen intensiven Geruch von Aas. So lockt sie Fliegen als Bestäuber an. Die Titanwurz hatte in Göttingen erstmals vor fünf Jahren geblüht. Auch damals standen die Menschen bis weit in die Nacht Schlange.

