Stand: 10.10.2020 11:40 Uhr Schladen-Werla: 61-Jähriger stirbt bei Motorrad-Unfall

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend beim einem Unfall in Schladen-Werla (Landkreis Wolfenbüttel) tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 61-Jährige offenbar einem Reh ausweichen. Dabei prallte er gegen einen Baum. Der Mann starb noch am Unfallort, seine 54-jährige Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.10.2020 | 10:00 Uhr