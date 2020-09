Stand: 18.09.2020 08:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Salzgitter: Viele Arbeitsplätze bei MAN in Gefahr

Am niedersächsischen Standort des Lkw-Bauers MAN steht offenbar rund die Hälfte der Arbeitsplätze auf der Kippe. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, befürchtet die IG Metall drastische Einschnitte im Werk in Salzgitter. Nach Informationen der Gewerkschaft soll es Pläne geben, die dortige Produktion von Achsen und Kurbelwellen nach Polen und in die Türkei zu verlegen. Dadurch könnten 1.400 Stellen gefährdet sein. In der vergangenen Woche hatte die VW-Tochter MAN angekündigt, weltweit ein Viertel ihrer Arbeitsplätze einzusparen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.09.2020 | 08:30 Uhr