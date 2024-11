Stand: 12.11.2024 14:02 Uhr Rind läuft auf Straße und verursacht Unfall bei Northeim

Am Dienstagmorgen hat ein schottisches Hochlandrind bei Northeim ein Weidezauntor geöffnet und ist auf die Kreisstraße 423 gelaufen. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Moringen (Landkreis Northeim) konnte dem Tier nicht ausweichen und kollidierte mit dem Rind, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es vor Ort erlöst werden musste. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

