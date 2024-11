Stand: 25.11.2024 12:01 Uhr Riesiger Weihnachtsbaum vor Braunschweiger Schloss umgekippt

Vor dem Schloss in Braunschweig ist in der Nacht zu Sonntag ein mehrere Meter hoher Weihnachtsbaum umgefallen. Die Braunschweiger Berufsfeuerwehr geht davon aus, dass der bereits geschmückte Baum infolge einer Sturmböe abgeknickt ist. Niemand sei verletzt worden, schrieb die Feuerwehr auf Instagram. Auch Sachschäden seien nicht entstanden. Warum der Stamm des Baumes dem Wind nicht standhielt, ist unklar. Auch, ob der Baum ausgetauscht werden muss oder wieder aufgerichtet werden kann, ist noch nicht geklärt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, kann der Weihnachtsbaum frühestens am Montag geborgen werden.

