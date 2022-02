Stand: 11.02.2020 14:06 Uhr Provenienz-Forschung: Uni untersucht Schädel

Göttingens Universität will die Herkunft der in ihrem Besitz befindlichen menschlichen Skelette und Schädel untersuchen. Dabei gehe es um die Fragen, ob diese unrechtmäßig erworben wurden, aus früheren Kolonien stammen und wie mit ihnen umzugehen sei. Das teilte die Uni am Dienstag mit. Das Forschungsprojekt "Sensible Provenienzen" beziehe Vertreter und Wissenschaftler aus Gebieten, aus denen die menschlichen Überreste vermutlich stammten, ausdrücklich ein. Damit solle eine Diskussionsplattform eröffnet werden, hieß es. Das Projekt wird von der Volkswagenstiftung drei Jahre lang mit 980.000 Euro gefördert. Anhand der Ergebnisse werde über den zukünftigen Umgang und den weiteren Verbleib der Gebeine entschieden, hieß es.

