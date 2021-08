Stand: 18.08.2021 09:18 Uhr Polizei findet Diebesgut aus Einbruchserie in Northeim

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Verdächtigen in Zusammenhang mit einer Einbruchserie im Landkreis Northeim ermittelt. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde in einer Wohnung in Wulften im Landkreis Göttingen Diebesgut gefunden. Es stammt demnach aus Einbrüchen in Gartenlauben, Geschäftshäusern und Autos in Lindau im Landkreis Northeim. Die Beamten hatten die Wohnung durchsucht, weil der 52 Jahre alte Verdächtige zuvor ins Visier der Ermittler geraten war. Neben dem Diebesgut wurden Gegenstände gefunden, die möglicherweise mit einer versuchten schweren Brandstiftung in Hattorf (Landkreis Göttingen) in Verbindung stehen. Dort war am Freitag vor der Polizeistation eine brennbare Flüssigkeit ausgegossen und angezündet worden. Die Flammen erloschen schnell, sodass das Gebäude nicht beschädigt wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.08.2021 | 06:30 Uhr