Stand: 28.02.2025 15:51 Uhr Osterode: Zwei Männer rauben Sportwettbüro aus

Am späten Donnerstagabend haben zwei Männer ein Sportwettbüro in der Innenstadt von Osterode am Harz (Landkreis Göttingen) überfallen. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Täter eine Mitarbeiterin nach Ladenschluss offenbar mit einer Waffe. Er drängte sie zurück ins Wettbüro und zwang sie dazu, Bargeld herauszugeben. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Dann flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute. Eine Fahndung nach ihnen blieb bisher erfolglos. Nun sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach den beiden Tätern: Einer trug demnach schwarze Kleidung und eine weiße Sturmhaube. Der andere verhielt sich während des Überfalls sehr hektisch und hielt einen aufgespannten Regenschirm. Beide sind den Angaben zufolge eher klein und schlank und sprechen akzentfreies Deutsch. Die Beamten bitten um Hinweise.

