Stand: 07.12.2023 14:50 Uhr Nach Unfall bei Northeim: A7 Richtung Süden voll gesperrt

Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) in Richtung Kassel nach einem Unfall voll gesperrt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine 21-Jährige am Vormittag aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto prallte demnach kurz vor der Ausfahrt Nörten-Hardenberg erst gegen eine Betonwand und überschlug sich dann mehrfach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Fahrbahn mit Öl und Benzin verschmutzt war, wurde die Strecke zur Reinigung gesperrt. Um 13.45 Uhr hatte sich laut Verkehrsmanagement-Zentrale ein Rückstau von sechs Kilometern gebildet. Wann die Sperrung aufgehoben wird, war zunächst unklar.

