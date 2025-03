Stand: 20.03.2025 15:44 Uhr Brand in Braunlage: Feuerwehr entdeckt Leiche

Feuerwehrleute haben am Mittwochnachmittag eine Leiche in einer brennenden Wohnung in Braunlage (Landkreis Goslar) entdeckt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Toten handelt es sich laut der Staatsanwaltschaft Braunschweig um den Bewohner, er soll obduziert werden. Unklar sei noch, was den Brand in dem Mehrfamilienhaus im Süden der Stadt verursacht hat. Die Polizei beschlagnahmte die Wohnung und leitete Ermittlungen ein.

