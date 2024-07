Stand: 23.07.2024 08:42 Uhr Medizinschrank geplündert: Einbrecher in Apotheke erwischt

Ein 19-Jähriger ist in Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) beim Einbruch in einer Apotheke erwischt worden. Nach Angaben der Polizei schlug er eine Scheibe ein und löste dadurch einen Alarm aus. Scheinbar hatte es der Mann aus Katlenburg-Lindau aber nicht auf Geld oder Wertsachen abgesehen. Laut Polizei durchwühlte der mutmaßliche Täter mehrere Medizinschränke. Die Beamten fanden nach dem Einbruch mehrere angebrochene Medikamente. Da ein Konsum der Medikamente durch den mutmaßlichen Einbrecher nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 19-jährige vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, heißt es von der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min