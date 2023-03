Stand: 31.03.2023 08:42 Uhr Mast-Jägermeister vermeldet Rekordergebnis für 2022

Die Mast-Jägermeister SE hat im vergangenen Jahr den Absatz deutlich gesteigert. 2022 wurden mehr als 120 Millionen 0,7-Liter-Flaschen verkauft. Das entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Für die Wolfenbütteler ist das eigenen Angaben zufolge ein neues Rekordergebnis. Dabei brach das Geschäft in China infolge der lokalen Null-Covid-Strategie ein. In Russland hat Jägermeister sein Geschäft infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine eingestellt. Dafür stiegen demnach die Umsätze in West- und Osteuropa, Nordamerika, Lateinamerika und auch im Mittleren Osten und Afrika. Darüber hinaus entwickelte sich Südafrika mit inzwischen etwa zehn Millionen verkaufter Flaschen zum drittgrößten Markt für das Unternehmen. Jägermeister wird in mehr als 150 Ländern verkauft.

