Stand: 19.01.2023 18:09 Uhr Mann wird zwischen Kleinbus und Hauswand eingeklemmt

In Börßum im Landkreis Wolfenbüttel ist ein 58-Jähriger zwischen einem Kleinbus und einer Hauswand eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann starb nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Mann auf einer Hofzufahrt auf einem Privatgrundstück auf. Demnach stand er offenbar am Heck des Kleinbusses, als sich das Fahrzeug vermutlich selbstständig in Bewegung setzte und vorwärts rollte. Der Mann habe wohl versucht, den Bus aufzuhalten, und wurde dabei seitlich an der Hauswand eingeklemmt. Die Polizei geht von einem Unglück aus und hat Ermittlungen zur Klärung der Ursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2023 | 15:00 Uhr