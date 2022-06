Stand: 28.06.2022 12:06 Uhr Mähen unter Wasser: Wendebachstausee von Seegras befreit

Im Wendebachstausee südlich von Göttingen wurde am Dienstag zum ersten Mal das Unterwassergras gemäht. Dafür kam ein Amphibienfahrzeug zum Einsatz, das etwa zwei Meter unter der Wasseroberfläche das wuchernde Seegras abschneidet. Dahinter fäher ein Boot, dass das Schnittgut von der Wasseroberfläche einsammelt und an Land bringt. Der Leineverband will damit das Schwimmen im See sicherer machen, sagte ein Sprecher. Denn das Seegras wachse bis dicht unter die Wasseroberfläche - wer da schwimme, könne in Panik geraten.

