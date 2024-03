Stand: 17.03.2024 19:17 Uhr Lauenförde: 27-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 nahe Lauenförde im Landkreis Holzminden ist am Sonntagmittag ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist ums Leben gekommen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen habe auf der bei Motorradfahrern beliebten Strecke zwischen Amelith und Lauenförde in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei gegen die Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min