Landesgartenschau Bad Gandersheim: Gesellschaft ist insolvent Stand: 05.04.2024 09:27 Uhr Die Trägergesellschaft der Landesgartenschau 2023 in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) hat Insolvenz angemeldet. Zum Abschluss im Herbst hatte sie schwarze Zahlen erwartet.

"Wir sind zahlungsunfähig", sagte Ulrike Bode, eine der beiden neuen Geschäftsführerinnen, dem NDR Niedersachsen. Am Gründonnerstag habe die Trägergesellschaft der Landesgartenschau Bad Gandersheim beim Amtsgericht Goslar ein Insolvenzverfahren beantragt. Wie hoch die offenen Forderungen sind, sagte Bode mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Videos 4 Min Landesgartenschau in Bad Gandersheim endet mit Festakt Nach 185 Tagen ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Reporter Andi Gervelmeyer ist vor Ort. (15.10.2023) 4 Min

Insolvenzverwalter: Freitag Gespräch angesetzt

Auch der vorläufige Insolvenzverwalter Franc Zimmermann hielt sich am Mittwoch gegenüber dem NDR bedeckt. Am Freitag werde es ein Gespräch geben - in der kommenden Woche wisse er mehr, teilte Zimmermann mit. Die neuen Geschäftsführerinnen waren erst Mitte März bestellt worden. Ihre Vorgängerin Ursula Hobbie äußerte sich auf NDR Nachfrage nicht zu den Finanzen.

Landesgartenschau: Frühere Geschäftsführerin erwartete schwarze Zahlen

Hobbie hatte im Herbst gesagt, dass sparsam gewirtschaftet worden und im Gesamtergebnis annähernd die schwarze Null erreicht worden sei. "Für die Stadt und den Landkreis entsteht also kein finanzielles Defizit", sagte die damalige Geschäftsführerin kurz vor Ende der Landesgartenschau 2023. Die Veranstaltung hatte demnach 425.000 Besucherinnen und Besucher - etwas weniger als kalkuliert. Mehrkosten hatte es unter anderem dadurch gegeben, dass die "Laga" erst ein Jahr verspätet beginnen konnte.

