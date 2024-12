Hubertus Heil spricht auf VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg Stand: 03.12.2024 16:22 Uhr Betriebsversammlung bei Volkswagen in Wolfsburg: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll bei der Veranstaltung am Mittwoch eine Rede halten. Der Andrang könnte angesichts der Lage bei VW enorm werden.

Neben Bundesarbeitsminister Heil werden auch die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Konzernchef Oliver Blume zu den Mitarbeitenden sprechen. Der Betriebsrat rechnet nach eigenen Angaben mit "enormem Interesse" der Belegschaft. Deswegen wird die Versammlung auch per Videoleinwand nach draußen übertragen, falls der Platz in der Halle nicht reichen sollte. Bereits bei der letzten Versammlung im September dieses Jahres hatten sich 25.000 Mitarbeiter versammelt, um gegen die Sparpläne zu protestieren, so der Betriebsrat.

Warnstreiks bei VW nach Ende der Friedenspflicht

Die Versammlung findet kurz nach dem Ende der Friedenspflicht bei Volkswagen statt. Am Montag kam es bereits zu Warnstreiks an neun Standorten bundesweit. Rund 100.000 Beschäftigte hatten sich daran beteiligt. Mit den Warnstreiks soll in den Tarifverhandlungen zu den Themen Lohnkürzungen, Stellenabbau und mögliche Werksschließungen Druck auf die VW-Spitze ausgeübt werden. Eine weitere Verhandlungsrunde ist für den 9. Dezember geplant.

