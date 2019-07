Stand: 28.07.2019 16:19 Uhr

Historisches auf Rädern: Oldtimer in Einbeck

Fünf Jahre PS.Speicher in Einbeck: Das hat das Oldtimer-Museum im Landkreis Northeim am Wochenende groß gefeiert. Am Sonntag rollten im Rahmen der Einbecker Oldtimertage rund 300 historische Fahrzeuge bei einem Korso durch die Stadt. Mehrere Tausend Zuschauer bestaunten die alten Wagen.

An der Spitze das älteste zugelassene Auto der Welt

Einer der faszinierendsten Wagen für Autofans ist sicherlich die Benz Victoria Nr. 99 aus dem Jahr 1894 - sie ist das älteste noch fahrbereite und für den Straßenverkehr zugelassene Auto der Welt. Besitzer Karl-Heinz Rehkopf führte in dieser besonderen Motorkutsche den Korso an. Dafür ist stets eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig: "Es dauert rund 20 Minuten, um das Auto zu starten", sagte Museumssprecher Alexander Kloss. Dabei werde Leichtbenzin aus der Apotheke erhitzt. Mit den aufsteigenden Dämpfen fahre die Benz Victoria.

Mittelpunkt der Oldtimertage: Die Rallye

Am Sonnabend waren 150 Oldtimer zu einer Rallye aufgebrochen - der Höhepunkt der Oldtimertage. Die Route führte über 160 Kilometer zum Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar. Unterwegs hatten die Veranstalter viele Wertungsprüfungen eingebaut. Am Nachmittag kamen die Fahrer wieder in Einbeck an. Nach der Rallye und der anschließenden Siegerehrung am Abend folgte die Party im Innenhof des PS.Speichers. Gekrönt wurde die Feier mit einem Feuerwerk. Besondere Brandgefahr wegen der trockenen Hitze gab es Sprecher Kloss zufolge nicht. Die Behörden hätten in Bezug auf das Feuerwerk keine Bedenken angemeldet. In der Stadt habe es auch vor einigen Tagen geregnet.

Eine der größten Oldtimer-Sammlungen

Für alle Bastler und Tüftler gab es bei den Oldtimertagen außerdem einen Flohmarkt für Automobil-Teile, Zubehör, Kleidung und Modellautos. Auch die Ausstellungen des PS.Speichers konnten besichtigt werden.

Der PS.Speicher wurde im Sommer 2014 eröffnet. Grundlage der Ausstellung ist eine Sammlung historischer Fahrzeuge aus Karl-Heinz Rehkopfs Besitz, die er der gemeinnützigen Kulturstiftung Kornhaus schenkte und damit der Allgemeinheit öffentlich zugänglich machte. Die Sammlung gilt als eine der größten ihrer Art weltweit.

