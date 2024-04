Stand: 24.04.2024 09:35 Uhr Heubach in Langelsheim insolvent - 300 Arbeitsplätze bedroht

Der Farbpigmentehersteller Heubach im Landkreis Goslar ist zahlungsunfähig. Die Muttergesellschaft habe beim Amtsgericht Braunschweig einen Antrag auf Insolvenz gestellt, wie Heubach mitteilte. Das Gericht werde in Kürze einen Insolvenzverwalter benennen. Rund 300 Arbeitsplätze sind in Langelsheim in Gefahr. Zuvor hatte die Goslarsche Zeitung berichtet. Jeanette Chiarlitti von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sagte, die Beschäftigten seien geschockt. Der Betrieb befinde sich schon seit Monaten in Turbulenzen. Die Beschäftigten arbeiteten seit Monaten in Kurzarbeit. Ein Grund dafür sei die Krise in der Autoindustrie. Heubach stellt in Langelsheim Farbpigmente für Lacke in der Autoindustrie her. Goslars Landrat Alexander Saipa (SPD) sagte auf Anfrage des NDR Niedersachsen, er hoffe für die betroffenen Beschäftigten und mit Blick auf eine starke industrielle Basis im Landkreis auf eine erfolgreiche Fortführung des Betriebes.

