Stand: 23.09.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Harz-Metall: Übernahme-Absage enttäuscht Papenburg

Bauunternehmer Günter Papenburg hat enttäuscht und überrascht auf die Absage für sein Übernahme-Angebot für die angeschlagene Firma Harz-Metall reagiert. Das berichtet die "Goslarsche Zeitung". Sein Konzept hätte einen großen Vorteil für die Region und das Hüttenareal gehabt. Der Gläubigerausschuss hatte sich für einen Verkauf an den Hildesheimer Unternehmer Hermann Bettels entschieden. Am kommenden Montag will der Kreistag über die Zukunft des Hüttengeländes in Oker beraten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.09.2020 | 08:30 Uhr