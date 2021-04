Stand: 08.04.2021 12:55 Uhr Hann. Münden: Unbekannter besprüht Parteibüros und Geschäft

In der Innenstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind in der Nacht zu Donnerstag die Fassaden zweier Parteibüros und eines Ladengeschäftes mit grauer und roter Farbe besprüht worden. Alle betroffenen Gebäude befinden sich in der Kirchstraße, wie die Polizei meldete. Das Motiv für die Sachbeschädigungen ist zurzeit noch unklar. Das Staatschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die Bearbeitung übernommen. Im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen fahndet die Polizei nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten, schlanken Mann, den ein Anwohner nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr bei der Tatausführung beobachtet hat. Der Unbekannte soll mit einer grauen Jacke und einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein.

