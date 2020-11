Stand: 12.11.2020 13:58 Uhr Großbrand in Hann. Münden: Ermittler bitten um Privatvideos

Eine knappe Woche nach dem Großbrand in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) können die Ermittler das Geschäftshaus, in dem das Feuer ausbrach, immer noch nicht betreten. Zur Ermittlung der Brandursache konzentrieren sich die Fahnder deshalb darauf, Hausbewohner, Eigentümer und Anwohner zu befragen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Während des Brandes hätten Passanten viele Fotos und Videos gemacht. Die Ermittler bitten darum, dieses Material der Polizei in Hann. Münden zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen Großbrand in Hann. Münden: Polizei bildet Sonderkommission Das Feuer hatte mehrere Fachwerkhäuser in der Altstadt zerstört. Der Schaden geht laut Polizei in die Millionen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.11.2020 | 13:30 Uhr