Stand: 31.01.2023 08:54 Uhr Goslar: Mehrfamilienhaus steht gleich zweimal in Brand

In Goslar hat ein Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag gleich zweimal in Brand gestanden. Nach Polizeiangaben rückte die Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einem ersten Brand aus. In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte dann zum zweiten Mal gerufen, weil dasselbe Haus wieder brannte. Elf Bewohner und Bewohnerinnen verließen das brennende Gebäude. Über mögliche Verletzte und die Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Auch die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

