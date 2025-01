Stand: 21.01.2025 16:01 Uhr Göttingen und Goslar: Zoll deckt illegale Beschäftigung auf

Zollbeamte haben bei Kontrollen auf Schwarzarbeit in den Landkreisen Göttingen und Goslar in mehreren Restaurants illegal beschäftigte Arbeitskräfte aufgegriffen. Die Kontrollen fanden in den vergangenen neun Tagen statt, wie das Hauptzollamt Braunschweig am Dienstag mitteilte. Ein Göttinger Lokal wurde durch den Inhaber geschlossen, da laut Zoll alle sechs angetroffenen asiatischen Mitarbeiter keine Arbeitserlaubnis besaßen. In einem Asia-Restaurant in Osterode am Harz (Landkreis Göttingen) wurden zwei Arbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel kontrolliert. In einer Gaststätte in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) griff der Zoll vier illegal beschäftigte Männer auf, gegen die jetzt wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt in Deutschland ermittelt wird. Eine thailändische Prostituierte, die in einem Göttinger Hotel arbeitete, wurde den Angaben zufolge bereits abgeschoben.

