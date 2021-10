Stand: 25.10.2021 20:03 Uhr Göttingen: Zollamt wegen verdächtigem Gegenstand geräumt

Die Polizei hat am Montag das Hauptzollamt in Göttingen geräumt. Zuvor hatte ein junger Mann das Gebäude betreten und fluchend und schimpfend einen kleinen, silbernen Gegenstand, aus dem Drähte hervorschauten, auf den Boden geworfen. Anschließend flüchtete der Mann in einem Auto. Experten des Landeskriminalamtes Hannover untersuchten den verdächtigen Gegenstand, konnten aber nach einer Stunde Entwarnung geben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der "Störung der öffentlichen Sicherheit durch Androhung von Straftaten" und fahndet nach dem Mann. Er soll etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und dunkle lockige Haaren haben. Bei dem Vorfall soll der Mann einen braunen Trenchcoat und grauen Jeans getragen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.10.2021 | 06:30 Uhr