Gedenkstein für von Nazis missbrauchte Sträflinge

Eine Gedenk-Stele für Opfer der NS-Justiz in der Göttinger Anatomie wird heute am ehemaligen Standort des anatomischen Instituts eingeweiht. In den Jahren 1939 bis 1944 hatte das Institut regelmäßig Leichentransporte von Hingerichteten oder verstorbenen Inhaftierten aus dem Strafgefängnis Wolfenbüttel nach Göttingen organisiert. In den meisten der 217 bekannten Fälle geschah dies ohne Einwilligung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen. Die Stele soll an diese Menschen erinnern, deren Leichname nie bestattet wurden.

