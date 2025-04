Stand: 15.04.2025 10:28 Uhr Fußball-Tore ohne Netze: Diebstahl in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel sind die Netze aus zwei Fußball-Toren gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte die Netze im Meeschestadion in der Nacht zu Montag abgeschnitten und mitgenommen. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Menschen, die etwas beobachtet haben. Sie hat mehrere Strafverfahren eingeleitet. Im Meeschestadion spielt der Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel. Der Verein ist derzeit Tabellenführer und steht vor dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen.

