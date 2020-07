Stand: 26.07.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Friedland: Kritik an fehlenden Corona-Tests

Das Bundesinnenministerium hat offenbar Spätaussiedler, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ohne vorherigen Corona-Test ins Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen reisen lassen. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Infolge dessen habe sich das Corona-Virus dort seit Mitte Juni ausbreiten können. Parteiübergreifend kritisieren mehrere Politiker dieses Vorgehen.

Dornieden: Bund muss ungesteuerte Einreise verhindern

"Es kann nicht sein, dass Menschen aus Risikoländern ungetestet oder gar mit Krankheitssymptomen quer durch das Land nach Friedland reisen", sagte Marlies Dornieden (CDU), Kreisrätin des Landkreises Göttingen, der Zeitung. Der Bund müsse für klare, sinnvolle Verhältnisse unter Corona-Bedingungen sorgen und eine ungesteuerte Einreise verhindern.

Pilotprojekt für Tests am Flughafen geplant

Nach Angaben der "Welt am Sonntag" haben die Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin (Grüne), Thomas Oppermann (SPD) und Konstantin Kuhle (FDP) in Briefen das Ministerium aufgefordert, die Praxis beim Zuzug zu ändern. Die Parlamentarier, in deren Wahlkreis Friedland liegt, plädieren unter anderem dafür, dass Spätaussiedler bereits am Frankfurter Flughafen getestet werden. Ein Sprecher der Bundesinnenministeriums sagte der Zeitung, dass ein entsprechendes Pilotprojekt in Vorbereitung sei.

42 Bundespolizisten in Quarantäne

Seit Mitte Juni waren im Grenzdurchgangslager Friedland 63 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Angaben der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen waren darunter 53 Spätaussiedler, drei Asylsuchende und sieben Mitarbeiter des Lagers. Laut "Welt am Sonntag" mussten sich zudem 42 Bundespolizisten in Quarantäne begeben, weil sie in Kontakt mit den im Nachhinein positiv getesteten Spätaussiedlern gekommen waren.

