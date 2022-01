Stand: 07.01.2022 08:12 Uhr Frauen in Einkaufszentrum belästigt: Verdächtiger gefasst

Im Oktober hatte ein unbekannter Mann in einer Goslarer Einkaufspassage zwei junge Frauen sexuell belästigt. Kameras hatten den Mann in der Einkaufspassage gefilmt. In dieser Woche wurden die Kamerabilder freigegeben, um nach dem Unbekannten zu fahnden. Dabei erhielt die Polizei einen konkreten Hinweis. Dadurch konnte ein Verdächtiger gefasst werden. Der Mann macht bislang keine Angaben zu den Tatvorwürfen. Er wurde anschließend wieder freigelassen.

