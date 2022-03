Stand: 08.03.2022 11:53 Uhr Falsche Polizisten mit selbst gebautem Blaulicht gestellt

Die Polizei in Wolfsburg hat in der Nacht zu Dienstag mehrere Personen gestellt, die sich widerrechtlich als Polizeibeamte ausgaben. Zuvor hatten mehrere Anrufer der Polizei von Begegnungen mit angeblichen Polizisten berichtet, von denen sie mit Blaulicht angehalten worden waren. Da den Angehaltenen die Sache komisch vorkam, fragten sie nach den Dienstausweisen der angeblichen Polizisten, die sich daraufhin wieder in ihr Auto setzten und weiterfuhren. Der richtigen Polizei gelang es schließlich, die falschen Polizisten aufzuspüren und zu kontrollieren. Fahrzeugführer und Halter war ein 24 Jahre alter Mann aus Wolfsburg, in dessen Wagen die Beamten auch das Blaulicht fanden und beschlagnahmten. Er und seine vier Beifahrer im Alter von 22 bis 28 Jahren müssen nun mit Anzeigen wegen Amtsanmaßung rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.03.2022 | 13:30 Uhr