Fahrerlaubnis selbst gebastelt: Mann in Radlader gestoppt

In Einbeck (Landkreis Northeim) ist ein Radlader-Fahrer von der Polizei gestoppt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Einbecker nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle am Montag habe sich herausgestellt, dass der junge Mann polizeilich bekannt sei. Er benutze seit Jahren "Kraftfahrzeuge jeglicher Art, ohne dafür eine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen". Ermittlungen ergaben demnach, dass sich der Mann selbst eine vorläufige Bescheinigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erstellt hatte. Diese legte er laut Polizei bei Arbeitgebern vor, um so eine Anstellung in den jeweiligen Betrieben zu bekommen. Die Polizei Einbeck leitete nach eigenen Angaben zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

