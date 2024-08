Stand: 02.08.2024 10:26 Uhr Einbeck: Unfall mit Paketauto - Frau stirbt an den Folgen

Der Fahrer eines Paketautos ist in Einbeck (Landkreis Northeim) frontal gegen das Auto einer 68-Jährigen gefahren. Die Frau wurde dabei laut Polizei Northeim tödlich verletzt. Den Angaben zufolge war der 31-jährige Fahrer auf die gegenüberliegende Fahrbahn geraten. Die 68-Jährige kam ihm in diesem Moment entgegen. Durch den Zusammenstoß wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei verstarb sie dort am darauffolgenden Tag aufgrund der schweren Verletzungen. Der Paketzusteller erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

