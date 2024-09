Stand: 12.09.2024 09:09 Uhr Lkw auf A7 bei Echte umgekippt: Folge war ein langer Stau

Ein Lastwagen ist am frühen Mittwochabend auf der A7 bei Echte (Landkreis Northeim) umgekippt und durch die Leitplanke die Böschung hinuntergerutscht. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer ist den Angaben zufolge schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Autobahn in Richtung Hannover wurde zeitweise gesperrt - die Folge war ein langer Stau. Der Verkehr wurde umgeleitet und konnte ab der Anschlussstelle Seesen wieder auf die A7 zurückfahren. Im Laufe des Abends wurde die Sperrung aufgehoben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.09.2024 | 08:30 Uhr