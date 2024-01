Stand: 31.01.2024 12:50 Uhr Bauernproteste mit Humor beim Braunschweiger Karnevalsumzug

Mit Protestplakaten wollen Landwirte beim diesjährigen 46. Schoduvel in Braunschweig auf ihre Probleme aufmerksam machen. Laut dem Karnevalskomitee werden Bauern einen eigenen Motivwagen gestalten. Zudem sollen die Traktoren vor den Umzugswagen mit Protestschildern bestückt werden. Das Karnevalskomitee habe der Idee zugestimmt, sagte Zugmarschall Karsten Heidrich. Allerdings solle es nicht allzu politisch werden. Deshalb lasse sich das Komitee alle Schilder vor dem Umzug zeigen. "Die Bauern wollen einfach karnevalistisch und lustig darauf hinweisen, dass sie auch gerade so ein bisschen gebeutelt werden", erklärte Heidrich. Der diesjährige Braunschweiger Karnevalsumzug wird am 11. Februar durch die Innenstadt von Niedersachsens zweitgrößter Stadt ziehen. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 250.000 Besucherinnen und Besuchern.

