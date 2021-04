Stand: 06.04.2021 07:27 Uhr Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin weiterhin gestört

Die Bahnstrecke Hannover-Berlin ist nach einem Zugunfall in der vergangenen Woche weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Deshalb fallen weiterhin einige Züge aus oder verspäten sich um rund 20 Minuten. ICEs fahren den Bahnhof Wolfsburg aber mittlerweile wieder an. Am vergangenen Mittwoch war in Fallersleben ein Triebfahrzeug mit zwei Loks zusammengestoßen. Dabei wurden Gleise und Oberleitungen beschädigt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist weiterhin unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.04.2021 | 07:30 Uhr